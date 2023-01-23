В Турции сочли неприемлемым бездействие Швеции в отношении нападок на Коран

Глава Минобороны Турции Акар осудил бездействие Швеции в отношении нападок на Коран

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал Швецию и Финляндию за бездействие в отношении инцидентов с нападками на Коран и президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Слова главы ведомства цитирует телеканал HaberTurk.

Акар отметил, что в упомянутых странах совершают «подлые и позорные действия» в отношении президента Турции, флага республики, Корана и священных ценностей. «Мы не можем принять их бездействие и молчание в отношении таких вещей», — подчеркнул он, добавив, что Анкара считает, что Стокгольм и Хельсинки «положат этому конец и будут выполнять взятые на себя обязательства».

Ранее сообщалось, что сжегший Коран возле посольства Турции в Стокгольме политик Расмус Палудан подал заявку на проведение новых акций.

Акция со сжиганием священной книги прошла в Стокгольме 21 января. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. В Турции отреагировали на это событие отменой визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона — в Анкаре указали, что в нем больше нет смысла.