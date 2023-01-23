Сжегший Коран шведский политик анонсировал новые акции

Expressen: сжегший Коран шведский политик Палудан анонсировал новые акции

Сжегший Коран возле посольства Турции в Стокгольме политик Расмус Палудан подал заявку на проведение новых акций, пишет шведская газета Expressen.

Сообщается, что скандальная акция Палудана была санкционирована шведскими властями и прошла под контролем полиции. По словам политика, он не ожидал такого общественного резонанса в ответ на сожжение им Корана. При этом он отметил, что не жалеет о своем поступке.

«Конечно, мы не хотим, чтобы он еще раз к нам приехал, и мы не хотим, чтобы на улицы опять вышли те, кто занимался насилием», — заявил в ранее эфире шведского телеканала SVT председатель муниципального совета Эрубру, где акции Палудана уже привели к массовым беспорядкам.

Акция со сжиганием священной книги прошла в Стокгольме 21 января. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.