В Госдепе назвали сожжение Корана в Швеции провокацией против НАТО

Прайс назвал сожжение Корана в Швеции провокацией против расширения НАТО

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. Об этом он заявил на брифинге.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это было частное лицо, провокатор. «Некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами — Турцией и Швецией», — подчеркнул Прайс.

Акция со сжиганием священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи организатор акции политик Расмус Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил акцию с сожжением.