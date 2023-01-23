В ООН высказались об акции с сожжением Корана в Стокгольме

Представитель генсека ООН: организация осуждает акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По словам дипломата, Гутерриш назвал это очередным символом растущей ненависти в отношении многих религий. Он подчеркнул, что такие действия должны быть ясно осуждены.

Акция со сжиганием священной книги прошла в Стокгольме 21 января. В своей речи Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В Турции отреагировали на это событие отменой визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона — в Анкаре указали, что в нем больше нет смысла. А президент Эрдоган заявил, что Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО.