США выразили надежду на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Жан-Пьер заявила, что США ждут вступления Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

Власти Соединенных Штатов ожидают, что Швеция вступит в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Турцией вокруг акции с сожжением Корана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию», — выразила надежду Жан-Пьер.

По ее словам, Финляндия и Швеция готовы стать членами североатлантического альянса и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.

21 января в Стокгольме произошла акция со сжиганием священной книги мусульман. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи организатор акции политик Расмус Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позже Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать согласия Турции по ее заявке в НАТО. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО.