Эрдоган отреагировал на сожжение Корана и манекена в виде себя в Стокгольме

Президент Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать согласия Турции по ее заявке в НАТО

Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО из-за скандальных антиисламских акций — сожжения Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стокгольме. Об этом заявил сам Эрдоган после заседания кабинета министров, сообщает ТАСС.

«Эти грязные акции в Швеции (...) считаются оскорблением и мусульман и вообще всех людей, всех [человеческих] прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов [Курдской рабочей партии] и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки», — отреагировал турецкий лидер.

Ранее стало известно, что судебные власти Швеции отказались расследовать акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией) с манекеном, похожим на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

15 января Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Он напомнил, что выдача ряда лиц была условием, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено.

