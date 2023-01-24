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15:14, 24 января 2023Мир

Сербия не согласилась на предложения Запада по Косово

Вучич: Сербия не давала согласия на предложения Запада по урегулированию ситуации в Косово

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не давала согласия на предложения Запада по урегулированию ситуации в непризнанном Косово и не подписывала никаких документов. Текст обращения к гражданам опубликован на сайте главы государства.

По словам Вучича, представители западных стран неоднократно угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с признанием независимости самопровозглашенной республики Косово.

«Нам нужен мир и ответственный подход. Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали, нигде не стоит наше согласие. Во всяком случае, перед нами тяжелый период и нам будет необходимо больше труда, энергии и, прежде всего единства», — добавил он.

Ранее Вучич говорил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По словам политика, на данный момент США и ЕС интересуют только антироссийские санкции и независимость Косова.

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Варвара Кошечкина
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