Сербия не согласилась на предложения Запада по Косово

Вучич: Сербия не давала согласия на предложения Запада по урегулированию ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не давала согласия на предложения Запада по урегулированию ситуации в непризнанном Косово и не подписывала никаких документов. Текст обращения к гражданам опубликован на сайте главы государства.

По словам Вучича, представители западных стран неоднократно угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с признанием независимости самопровозглашенной республики Косово.

«Нам нужен мир и ответственный подход. Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали, нигде не стоит наше согласие. Во всяком случае, перед нами тяжелый период и нам будет необходимо больше труда, энергии и, прежде всего единства», — добавил он.

Ранее Вучич говорил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По словам политика, на данный момент США и ЕС интересуют только антироссийские санкции и независимость Косова.