В ФРГ ответили на угрозы Польши международной изоляцией

Депутат бундестага Котре исключил изоляцию ФРГ из-за отказа поставлять танки Украине

Германия не окажется в международной изоляции из-за своего отказа от поставок танков Leopard на Украину. Так депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре ответил на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать угрозы Польши.

«Я не думаю, что нас изолируют из-за того, что мы призываем к миру вместо того, чтобы поставлять еще больше оружия в зону боевых действий», — заявил немецкий политик. Он отметил, что Венгрия и Швейцария также отказались от поставок вооружений Киеву, но не оказались в международной изоляции, поэтому и в отношении Германии подобный сценарий исключен.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву танков Leopard. Польша наряду с другими странами выразила готовность отправить на Украину военную технику, однако не может сделать это без одобрения страны производителя — Германии.

Пока немецкое руководство не приняло окончательного решения по данному вопросу, но в НАТО уже призвали страны, у которых на вооружении стоят данные модели танков, начать подготовку к их отправке на Украине.