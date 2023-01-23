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11:17, 23 января 2023Мир

В Польше предрекли изоляцию Германии из-за отказа поставлять танки Украине

В МИД Польши предрекли изоляцию Германии из-за отказа поставлять танки Leopard 2 Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия окажется в международной изоляции, если откажет Киеву в поставке танков Leopard 2, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Его цитирует Польское радио.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции», — сказал он.

Польский дипломат также предрек крайне слабое положение ФРГ на внешнеполитической арене, если Берлин будет и дальше отказывать в помощи киевскому режиму. «Украина и Европа победят в этой войне даже без Германии», — подчеркнул Мулярчик.

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По словам польского дипломата, исход украинского конфликта определит судьбу «американского влияния в Европе», что хорошо понимают в Германии и во Франции.

Ранее Замглавы МИД России Сергей Рябков пообещал, что поступающая на Украину военная техника будет буквально перемолота армией России.

В правительстве Германии вопрос о поставках танков на Украину вызвал скандал. Ряд депутатов бундестага требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Ранее прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе.

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Глеб Бажуткин
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