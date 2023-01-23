В России пообещали перемолоть западную помощь Украине

Замглавы МИД Рябков заявил, что западная помощь Украине будет буквально перемолота

Замглавы МИД России Сергей Рябков предсказал судьбу военной помощи Запада для Украины, его заявление приводит ТАСС.

«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников будет буквально перемолота», — пообещал он.

Ранее итальянские власти приняли решение отправить украинской стороне военную технику. В частности, Рим выделит Киеву ракетный комплекс Samp-T.