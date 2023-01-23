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09:51, 23 января 2023Мир

В России пообещали перемолоть западную помощь Украине

Замглавы МИД Рябков заявил, что западная помощь Украине будет буквально перемолота

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков предсказал судьбу военной помощи Запада для Украины, его заявление приводит ТАСС.

«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников будет буквально перемолота», — пообещал он.

Ранее итальянские власти приняли решение отправить украинской стороне военную технику. В частности, Рим выделит Киеву ракетный комплекс Samp-T.

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Виктория Кондратьева
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