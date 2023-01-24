Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 24 января 2023Мир

В Германии назвали роль Польши в конфликте на Украине неконструктивной

Депутат бундастага Котре назвал неконструктивной роль Польши в конфликте на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Призывая к все новым поставкам вооружений на Украину, Польша играет крайне неконструктивную роль в урегулировании конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Поставки оружия на Украину могут только способствовать дальнейшему насилию и кровопролитию между двумя странами (Россией и Украиной — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул немецкий политик. По его словам, по этой причине его партия выступает категорически против поставки на Украину танков Leopard.

Котре назвал мирное урегулирование конечной целью для всех стран, так или иначе вовлеченных в конфликт. По его словам, «Альтернатива для Германии» призывает поддерживать дух дипломатии и поспособствовать завершению боевых действий посредством уважительных переговоров.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Ранее Польша попросила у Германии разрешение на поставку Киеву танков Leopard. Поскольку ФРГ является производителем этого типа танков, для их отправки Варшаве требуется согласие Берлина. Сообщалось, что польская сторона готова предоставить до 14 единиц военной техники.

Пока немецкое руководство не приняло окончательное решение по данному вопросу, но в НАТО уже призвали страны, у которых на вооружении стоят данные модели танков, начать подготовку к их отправке на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава обратится в Европейский союз за компенсацией поставок военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В срочных поставках на Украину усмотрели сигнал близости к проигрышу
Названы самые дешевые железнодорожные маршруты из Москвы
Работу Fortnite на iOS ограничили
Россиянкам назвали опасные последствия популярной косметологической процедуры
Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии в случае открытия авиасообщения с РФ
Опубликована карта боевых действий на Украине на 24 января
В Германии назвали роль Польши в конфликте на Украине неконструктивной
Еще один любимый россиянами зарубежный курорт пострадал из-за отсутствия снега
Умер сценарист и член Союза кинематографистов России Герман Климов
Глава МИД Чехии призвал подойти к санкциям против России творчески
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.