В США назвали ключевые условия мира между Россией и Украиной

Экономист Сакс назвал отказ НАТО от членства Украины условием мира между Москвой и Киевом

Отказ НАТО от предоставления членства Украине должен стать одним из ключевых условий мира между Москвой и Киевом. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Среди других важных условий он назвал вывод войск России с территории Украины, а также демилитаризацию и заключение прагматичных договоренностей по Крыму и Донбассу, включая заморозку конфликта вдоль разграничительных линий, которые также предстоит согласовать за столом переговоров.

«Гарантами такого соглашения должны выступить Совет Безопасности ООН и группа нейтральных государств, дружественных как России, так и Украине, например, Индия, Бразилия, Аргентина и другие», — отметил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит перспектив для мирных переговоров между Россией и Украиной в ближайшем будущем. По его словам, главное разногласие Москвы и Киева — это разница во взглядах на прошлое, разрешить которые крайне сложно. Гутерриш также отметил, что будущее мирное решение должно основываться на уважении территориальной целостности Украины.