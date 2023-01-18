Генсек ООН оценил перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной

Генсек ООН заявил, что не видит перспектив для мирных переговоров России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной и заявил, что не видит возможности мирного урегулирования конфликта в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта война закончится, как заканчивается все в этой жизни. Но я не предвижу окончания войны в ближайшем будущем. Я не предвижу в данный момент шансов на проведение серьезных мирных переговоров между двумя сторонами», — сказал он, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Гутерриш отметил, что главное разногласие Москвы и Киева — это разница во взглядах на прошлое. По его словам, противоречия во взглядах разрешить крайне сложно. «Две разные идеи о том, чем была Российская империя, какие были национальности, и две разные идеи о том, что такое сегодня украинцы и что такое русские», — пояснил он.

Генсек отметил, что будущее мирное решение должно основываться на уважении территориальной целостности Украины. «Я не вижу условий для осуществления этого в ближайшем будущем», — заключил Гутерриш.

Раннее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя ситуация в мире стала худшей за всю его жизнь. По его словам, текущее положение вещей хуже того, что наблюдалось во времена холодной войны. Гутерриш уточнил, что на сегодняшний день стало меньше механизмов, которые могут гарантировать, что конфликт в мире не выйдет из-под контроля.