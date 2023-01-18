Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь

Генсек ООН Гуттериш заявил, что нынешняя ситуация в мире стала худшей за всю его жизнь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя ситуация в мире стала худшей за всю его жизнь. Его высказывание на Всемирном экономическом форуме в Давосе приводит ТАСС.

«Я еще не родился во время Второй мировой, тогда бы мои слова не имели смысла. Но это худшая ситуация за всю мою жизнь», — подчеркнул генсек. Главными проблемами для международного сообщества он назвал изменения климата и геополитический раскол.

Гуттериш добавил, что считает текущее положение вещей хуже, чем во время холодной войны. Он уточнил, что на сегодняшний день стало меньше механизмов, которые могут гарантировать, что конфликт не выйдет из под контроля.