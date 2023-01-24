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10:11, 24 января 2023Интернет и СМИ

Тодоренко пожаловалась на трудности материнства

Телеведущая Тодоренко пожаловалась, что в последнее время ощущает себя плохой матерью

Фото: @reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на то, что ей сложно говорить детям «нет» и в последнее время она чувствует себя недостаточно хорошей матерью. О трудностях материнства она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я плохая мать», — призналась телеведущая. Она рассказала, что недавно ее старший сын Михаил захотел встретиться со своей подругой, живущей в США. Однако в связи с долгим и тяжелым перелетом и высокой стоимостью авиабилетов было решено устроить встречу на нейтральной территории.

«Мне сложно говорить детям "нет". Все время хочется им угодить, чтоб видеть на лице улыбку, хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу», — поделилась телеведущая. Вместе с тем она сочла, что такое отношение к детям может быть вызвано ее личными комплексами.

Тодоренко с мужем Владом Топаловым воспитывают двоих сыновей. О появлении на свет второго ребенка у пары стало известно в июле 2022 года. Сына назвали Миром. Позднее телеведущая также рассказала, что рожала в домашней обстановке в присутствии супруга и старшего сына.

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Маргарита Щигарева
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