Российские войска уничтожили под Херсоном американскую контрбатарейную станцию

Минобороны заявило об уничтожении станции контрбатарейной борьбы из США под Херсоном

Российские войска уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, произведенную в США. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ) западная техника была поражена в районе поселка Антоновка Херсонской области.

Еще две американские контрбатарейные станции модели AN/ТPQ-37 были уничтожены на краснолиманском направлении в рамках удара артиллерии по подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе сел Червоная Диброва Луганской народной республике (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8159 единиц военной автомобильной спецтехники, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7614 бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2944 беспилотника, 376 самолетов и 203 вертолета ВСУ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в новом пакете военной помощи Украине со стороны США есть достаточно серьезные виды оружия. По его словам, «нужно делать все максимально возможное, чтобы западное вооружение не поступило на поле боя».