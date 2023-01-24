Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 24 января 2023Россия

Российские войска уничтожили под Херсоном американскую контрбатарейную станцию

Минобороны заявило об уничтожении станции контрбатарейной борьбы из США под Херсоном
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили на херсонском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, произведенную в США. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ) западная техника была поражена в районе поселка Антоновка Херсонской области.

Еще две американские контрбатарейные станции модели AN/ТPQ-37 были уничтожены на краснолиманском направлении в рамках удара артиллерии по подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе сел Червоная Диброва Луганской народной республике (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8159 единиц военной автомобильной спецтехники, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7614 бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 2944 беспилотника, 376 самолетов и 203 вертолета ВСУ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в новом пакете военной помощи Украине со стороны США есть достаточно серьезные виды оружия. По его словам, «нужно делать все максимально возможное, чтобы западное вооружение не поступило на поле боя».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Названа причина крушения вертолета с главой МВД Украины
Лавров заявил о работе французских ЧВК на территории Евразии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.