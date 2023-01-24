Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 24 января 2023Мир

В США испугались последствий провокационных заявлений украинских политиков

The American Conservative: Вашингтон испугался реакции России на провокации Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Вашингтоне опасаются, что провокационные заявления украинских политиков могут привести к прямому столкновению России и НАТО. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

«США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят, поскольку их противоречивые заявления могут не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации», — пишет издание.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
Сегодня

Автор материала отсылает к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина якобы де-факто уже является членом НАТО, а де-юре присоединится к альянсу в самое ближайшее время.

«Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских официальных лиц, потому что подобные заявления только подтверждают обеспокоенность России по поводу того, что Запад помогает Украине не для ее защиты, а для целенаправленного ослабления России», — подчеркивает The American Conservative.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о «прискорбном» заблуждении Украины насчет отношения к ней США и НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Цена биткоина подскочила
Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика
Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу
Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы
Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях
Илон Маск резко разбогател
Датский клуб отказался от матча с ЦСКА
Стало известно о возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.