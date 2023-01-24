В США испугались последствий провокационных заявлений украинских политиков

The American Conservative: Вашингтон испугался реакции России на провокации Украины

В Вашингтоне опасаются, что провокационные заявления украинских политиков могут привести к прямому столкновению России и НАТО. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

«США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят, поскольку их противоречивые заявления могут не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации», — пишет издание.

Автор материала отсылает к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина якобы де-факто уже является членом НАТО, а де-юре присоединится к альянсу в самое ближайшее время.

«Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских официальных лиц, потому что подобные заявления только подтверждают обеспокоенность России по поводу того, что Запад помогает Украине не для ее защиты, а для целенаправленного ослабления России», — подчеркивает The American Conservative.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о «прискорбном» заблуждении Украины насчет отношения к ней США и НАТО.