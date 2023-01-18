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07:50, 18 января 2023Интернет и СМИ

Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет отношения США и НАТО

Экс-разведчик Риттер заявил о заблуждении Украины по поводу отношения к ней США и НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о «прискорбном» заблуждении Украины насчет отношения к ней США и НАТО.

Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат

Скотт РиттерОтставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США

Как считает американский офицер, западные страны поддерживают Украину исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. По мнению Риттера, причина заключается в том, что «Украина по определению не может одолеть Россию», но Запад «продолжает морочить Киеву голову».

Риттер полагает, что западные страны жертвуют Украиной с целью навредить России. Он добавил, что Евросоюз (ЕС) тоже только на словах поддерживает вступление страны, однако по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Даже если Украина будет со временем восстановлена, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада, заключил он.

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Позиция Белого дома и НАТО

В среду, 18 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Киеву для достижения «успеха на поле боя». Он напомнил, что Украина получила мощную военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и многих других стран.

В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя

Энтони БлинкенГоссекретарь США

О новых поставках оружия Киеву высказывался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, о них будет объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.

Столтенберг отметил, что приветствует решение Германии и США по отправке Украине боевых машин пехоты (БМП), а также решение Франции по поставкам легких танков на Украину. Он выразил уверенность в том, что и другие союзники по альянсу объявят в Рамштайне о новой помощи Киеву.

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Она также подчеркнула, что Евросоюз уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро.

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Путь Украины в НАТО

13 января глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто стала членом НАТО.

Сама Украина и ее вооруженные силы стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать

Алексей РезниковГлава Минобороны Украины

Однако, считает президент Литвы Гитанас Науседа, Украине будет тяжело добиться полноценного членства в НАТО во время кризиса в республике. Он призвал западных союзников Киева к выработке эффективных гарантий безопасности для страны до ее вступления в военный блок.

Двери НАТО открыты для всех. Украина спрашивает нас: "Хорошо, двери открыты, но мы не можем их найти. Где они?" — Поэтому мы должны найти какие-то эффективные гарантии безопасности для Украины, когда она не является членом НАТО

Гитанас НауседаПрезидент Литвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время существует много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть. Одним из таких факторов является идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

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Говоря о вступлении Украины в НАТО, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по этому вопросу. В ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января он заявил, что в будущем страну нужно будет принять в Североатлантический альянс.

Свои прежние высказывания против членства Украины в НАТО и прочих военных альянсах Киссинджер объяснил опасением, что это может спровоцировать конфликт, «который сейчас наблюдается». Однако теперь, считает он, идея о нейтральном статусе Украины «уже не имеет смысла».

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Марина Совина
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