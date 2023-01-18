Американский офицер рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины

Экс-офицер разведки США Риттер: США глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины.

По его словам, Киев не понимает, что Соединенным Штатам и НАТО «глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат». Он считает, что западные страны поддерживают Украину исключительно на словах, не предоставляя необходимых ресурсов. По мнению Риттера, причина заключается в том, что «Украина по определению не может одолеть Россию», но Запад п«родолжает морочить Киеву голову».

Риттер подчеркнул, что западные страны жертвуют Украиной с целью навредить России. Он добавил, что Европейский союз тоже только на словах поддерживает вступление страны, однако по факту никогда не станет поглощать нефункционирующую экономику. Он считает, что даже если Украина будет со временем восстановлена, она все равно никогда не станет частью коллективного Запада.

Риттер назвал положение Украины отчаянным. «Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо», — сказал он.

Ранее Риттер заявил, что России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Он заявил, что представители G7 в Европе «купились» на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось.