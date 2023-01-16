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20:18, 16 января 2023Мир

В США заявили о провалившейся попытке Запада поставить Россию на колени

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Путин не позволил Западу поставить РФ на колени

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для газеты Global Times.

Он заявил, что представители G7 в Европе «купились» на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось. «Мир осознал, что США больше не могут диктовать исход через угрозы или применение односторонних экономических санкций, инициированных американцами», — заявил экс-разведчик.

Риттер отметил, что США десятилетиями использовали этот инструмент, чтобы влиять на мир по своему усмотрению. «Но отказ России преклонить колено и, напротив, ее восстание стало сигналом для всего мира о том, что США и Евросоюз больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей», — добавил он.

Ранее о невозможности поставить экономику России на колени санкциями сообщили журналисты немецкого радио Deutschlandfunk. Они полагают, что в 2023 году экономику страны ждет небольшой спад, однако это не приведет к существенным проблемам.

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Варвара Кошечкина
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