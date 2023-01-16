В США заявили о провалившейся попытке Запада поставить Россию на колени

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Путин не позволил Западу поставить РФ на колени

России удалось противостоять стараниям Запада надавить на нее во время украинского кризиса, попытки поставить ее на колени провалились. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для газеты Global Times.

Он заявил, что представители G7 в Европе «купились» на заявления США о том, что Россию можно экономически победить с помощью санкций, однако сделать этого не удалось. «Мир осознал, что США больше не могут диктовать исход через угрозы или применение односторонних экономических санкций, инициированных американцами», — заявил экс-разведчик.

Риттер отметил, что США десятилетиями использовали этот инструмент, чтобы влиять на мир по своему усмотрению. «Но отказ России преклонить колено и, напротив, ее восстание стало сигналом для всего мира о том, что США и Евросоюз больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей», — добавил он.

Ранее о невозможности поставить экономику России на колени санкциями сообщили журналисты немецкого радио Deutschlandfunk. Они полагают, что в 2023 году экономику страны ждет небольшой спад, однако это не приведет к существенным проблемам.