Министр обороны Украины счел страну фактическим членом НАТО

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что страна де-факто стала членом НАТО

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил глава министерства обороны страны Алексей Резников в интервью «Би-би-си». Так он ответил на обеспокоенность некоторых западных стран в связи с передачей Киеву танков.

«Сама Украина и ее вооруженные силы стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», — сказал Резников.

Кроме того, он выразил уверенность, что Украина получит и танки, и истребители, а также станет членом НАТО юридически в ближайшем будущем.

Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Вооружены силы Украины перебросили часть войск к белорусской границе.