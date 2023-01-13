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14:06, 13 января 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины счел страну фактическим членом НАТО

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что страна де-факто стала членом НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил глава министерства обороны страны Алексей Резников в интервью «Би-би-си». Так он ответил на обеспокоенность некоторых западных стран в связи с передачей Киеву танков.

«Сама Украина и ее вооруженные силы стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», — сказал Резников.

Кроме того, он выразил уверенность, что Украина получит и танки, и истребители, а также станет членом НАТО юридически в ближайшем будущем.

Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Вооружены силы Украины перебросили часть войск к белорусской границе.

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Василий Мека
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