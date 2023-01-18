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01:59, 18 января 2023Мир

В США заявили о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»

Госсекретарь США Блинкен: Запад адаптирует военную помощь Киеву для его успеха на поле боя

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Киеву для достижения «успеха на поле боя». Своей оценкой он поделился в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Блинкен напомнил, что Украина получила мощную военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и многих других стран.

«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», — заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о новых поставках оружия Киеву должно быть объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.

Марина Совина
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