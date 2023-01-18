В США заявили о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»

Госсекретарь США Блинкен: Запад адаптирует военную помощь Киеву для его успеха на поле боя

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Киеву для достижения «успеха на поле боя». Своей оценкой он поделился в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Блинкен напомнил, что Украина получила мощную военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и многих других стран.

«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», — заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о новых поставках оружия Киеву должно быть объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.