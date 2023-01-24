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12:23, 24 января 2023Мир

США открестились от усиления военного контингента в Польше

RMF24: Кирби заявил об отсутствии намерений у США отправить дополнительные войска в Польшу

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США не намерены размещать в Польше дополнительные войска. Об этом заявил в интервью польской радиостанции RMF24 координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«У меня нет сегодня никаких заявлений о передвижении войск», — сказал он, добавив, что США уже увеличили свое присутствие в Европе на 20 тысяч военных и намерены сохранить уже существующий контингент на ротационной основе.

Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак предложил мобилизовать украинских беженцев.

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Глеб Бажуткин
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