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12:30, 24 января 2023Мир

В Финляндии увидели возможность совместного со Швецией пути в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о возможности вступить в НАТО вместе со Швецией
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: TT News Agency / Reuters

Для Финляндии и Швеции по-прежнему возможен совместный путь в НАТО. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, передает Reuters.

По его словам, теперь необходимо сделать все, чтобы это произошло. Министр также отметил, что ранее на встречах в Турции были достигнуты оптимистичные результаты.

Хаависто добавил, что США, Великобритания и несколько европейских стран заявили, что временные гарантии безопасности, полученные от НАТО, будут действительны, даже если процесс затянется.

При этом ранее глава МИД заявил, что Финляндия допускает возможность рассмотрения своей заявки для вступления в НАТО без Швеции. «Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте [вступления в НАТО]. Пока рано об этом говорить», — указал министр.

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Варвара Кошечкина
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