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17:17, 24 января 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии намерений нападать на Белоруссию

Президент Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не намерена нападать на Белоруссию. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины может существовать «вызов» со стороны Белоруссии, но украинские военные сейчас готовятся к любым вызовам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Киев предложил ему подписать пакт о ненападении. По его словам, с одной стороны Украина хочет мира, а с другой — ведет «подготовку экстремистов и боевиков».

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Алиса Реброва
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