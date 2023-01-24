Зеленский заявил об отсутствии намерений нападать на Белоруссию

Президент Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не намерена нападать на Белоруссию. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины может существовать «вызов» со стороны Белоруссии, но украинские военные сейчас готовятся к любым вызовам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Киев предложил ему подписать пакт о ненападении. По его словам, с одной стороны Украина хочет мира, а с другой — ведет «подготовку экстремистов и боевиков».