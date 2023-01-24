Глава Белоруссии Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Украинская сторона предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Запад по-прежнему не отказывается от своих планов относительно Белоруссии. Он отметил, что на Украине ведется подготовка экстремистов и боевиков.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — отметил глава страны.

23 января Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии сегодня является непростой. Речь идет как о военно-политической, так и об экономической ситуации. В тот же день глава республики впервые утвердил решение о защите госграницы в воздушном пространстве.

Во вторник, 24 января, государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что украинские пограничники регулярно устраивают провокации на границе с Белоруссией. Утверждается, что они неоднократно похищали и повреждали белорусские погранстолбы.