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08:30, 24 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе

«Беларусь 1»: украинские пограничники регулярно устраивают провокации на границе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские пограничники регулярно устраивают провокации на границе с Белоруссией. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

По информации канала, украинцы неоднократно похищали и повреждали белорусские погранстолбы. В сюжете показали изображение с воткнутым в знак копьем с наконечником в виде крюка.

В эфире также рассказали, что в октябре 2022 года украинцы повесили на дереве манекен в военной форме. Кроме того, белорусским пограничникам регулярно поступают угрозы, украинцы целятся в них из оружия.

По утрам украинские солдаты включают аудиозаписи «провокационного и политического характера», рассказал представитель белорусского погранкомитета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы в воздушном пространстве. «На южном операционном направлении [Вооруженные силы] находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы», — заявил начальник Генштаба страны первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он подчеркнул, что к такому решению привела напряженная военно-политическая обстановка.

Марина Совина
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