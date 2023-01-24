В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе

«Беларусь 1»: украинские пограничники регулярно устраивают провокации на границе

Украинские пограничники регулярно устраивают провокации на границе с Белоруссией. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

По информации канала, украинцы неоднократно похищали и повреждали белорусские погранстолбы. В сюжете показали изображение с воткнутым в знак копьем с наконечником в виде крюка.

В эфире также рассказали, что в октябре 2022 года украинцы повесили на дереве манекен в военной форме. Кроме того, белорусским пограничникам регулярно поступают угрозы, украинцы целятся в них из оружия.

По утрам украинские солдаты включают аудиозаписи «провокационного и политического характера», рассказал представитель белорусского погранкомитета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы в воздушном пространстве. «На южном операционном направлении [Вооруженные силы] находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы», — заявил начальник Генштаба страны первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он подчеркнул, что к такому решению привела напряженная военно-политическая обстановка.