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13:47, 23 января 2023Бывший СССР

Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы по воздуху

Президент Белоруссии Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы по воздуху
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы в воздушном пространстве. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

По информации издания, до этого ежегодное решение об охране границы касалось только деятельности Государственного пограничного комитета республики. «На южном операционном направлении [Вооруженные силы] находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы», — заявил начальник Генштаба страны первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

Он подчеркнул, что к такому решению привела напряженная военно-политическая обстановка. По словам Гулевича, эту задачу Вооруженные силы выполняли и ранее, однако с учетом ситуации возрастает ответственность.

Ранее Лукашенко на мероприятии по утверждению решений об охране государственной границы в 2023 году заявил, что обстановка вокруг Белоруссии является непростой как никогда ранее. По словам президента страны, она быстро меняется. Отмечается, что в ходе встречи власти также обсудят вопросы, связанные с беженцами и поддержкой армии.

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Кристина Есикова
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