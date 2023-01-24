В США заявили о намерении Вашингтона передать Киеву «значительное число» танков

WSJ: администрация президента США Байдена на этой неделе может передать Киеву танки Abrams

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать Киеву «значительное число» танков Abrams. Соответствующее официальное объявление Белый дом может сделать уже на этой неделе, сообщает со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники WSJ утверждают, что это решение — часть более глобальной дипломатической договоренности Соединенных Штатов с Германией, согласно которой Берлин, в свою очередь, предоставит Киеву свои танки Leopard 2, а также разрешит своим партнерам передавать Украине имеющиеся в их распоряжении танки немецкого производства. Утверждается, что такой жест поможет уладить разногласия, вспыхнувшие между трансатлантическими партнерами на фоне обсуждения поставок танков Украине «на ключевом этапе» военного конфликта, когда Киев ведет подготовку к контрнаступлению.

WSJ подчеркивает, что Белый дом изменил свою позицию после телефонного разговора между главой Белого дома и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшимся 17 января. По данным журналистов, во время беседы Байден согласился рассмотреть вопрос о поставке танков вопреки решению Пентагона.

Издание указывает, что в Белом доме комментировать эту информацию отказались.

О том, что президент США Джо Байден в целях оказания влияния на власти Германии в вопросе военных поставок немецких танков Leopard 2 готов передать десять американских танков Abrams Киеву, ранее со ссылкой на анонимное ответственное лицо в Пентагоне сообщил телеканал Sky News Arabia. Уточнялось, что, по мнению американского генералитета, для «сдерживания скорого российского наступления Киеву необходимо около 500 танков западного производства».