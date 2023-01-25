Приговор спецназовцу ВДВ за похищение американца в Москве признан законным

Суд признал законным 12-летний приговор спецназовцу ВДВ за похищение американца в Москве

Верховный суд России признал законным приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, получившему 12 лет лишения свободы за организацию похищения гражданина США Бориса Минахи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Ярослав Пакулин просил отменить приговор Мособлсуда, вынесенный на основании обвинительного вердикта присяжных, и направить дело на пересмотр. Согласно версии защиты, Бекмурадов обсуждал с бизнесменом Давидом Мирзоевым план по взысканию с Минахи долг в 20 миллионов долларов, но затем они передумали оказывать на него давление, однако американца все же похитили уже без их ведома и участия весной 2019 года. Мирзоев получил за это преступление десять лет заключения.

Бекмурадов категорически отрицает свою вину в похищении Минахи. Сейчас он находится в колонии строгого режима в Липецкой области. Спецназовец, участвовавший в приднестровском и грузино-абхазском конфликтах, а также в чеченской кампании, был награжден орденом «За личное мужество» и медалью «За отвагу». Бекмурадов дважды просил отправить его на специальную военную операцию, однако получил отказ от Минобороны и ЧВК «Вагнер». Тогда спецназовец предложил передать бойцам на передовую имеющиеся у него два внедорожника Nissan Patrol и несколько легковых автомобилей.

Бекмурадов известен тем, что участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в Москве со стороны представителя вора в законе Шакро Молодого 14 декабря 2015-го. За соучастие в вымогательстве майора приговорили к девяти годам лишения свободы, но путем частичного сложения за похищение Минахи общий срок составил 12 лет.