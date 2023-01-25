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20:29, 25 января 2023Мир

Байден назвал конфликт на Украине борьбой за пламя свободы

Президент США Байден назвал конфликт на Украине борьбой за «пламя свободы»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поддержка Украины — это не борьба против России, а борьба за свободу. Об этом во время официального обращения заявил президент США Джо Байден. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, — это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно», — подчеркнул американский лидер.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

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Виктория Кондратьева
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