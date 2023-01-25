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23:21, 25 января 2023Спорт

Российский футболист подписал контракт с английским клубом

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити»

Фото: IMAGO/Revierfoto / Global Look Press

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с английским футбольным клубом «Бристоль Сити». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. Россиянин присоединился к «Бристолю» в качестве свободного агента. Финансовые условия контракта не сообщаются.

Помимо российского, у Хайкина есть британское и израильское гражданство. Последним клубом 27-летнего голкипера был норвежский «Буде-Глимт». Он также играл в Израиле за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

Хайкин играл за юношеские сборные России разных возрастов, а также за молодежную команду. Валерий Карпин вызывал вратаря в национальную сборную страны, но он за нее пока не дебютировал.

«Бристоль Сити» выступает в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. После 28 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

Алексей Гусев
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