Российский футболист подписал контракт с английским клубом
Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с английским футбольным клубом «Бристоль Сити». Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона. Россиянин присоединился к «Бристолю» в качестве свободного агента. Финансовые условия контракта не сообщаются.
Помимо российского, у Хайкина есть британское и израильское гражданство. Последним клубом 27-летнего голкипера был норвежский «Буде-Глимт». Он также играл в Израиле за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.
Хайкин играл за юношеские сборные России разных возрастов, а также за молодежную команду. Валерий Карпин вызывал вратаря в национальную сборную страны, но он за нее пока не дебютировал.
«Бристоль Сити» выступает в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. После 28 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице.