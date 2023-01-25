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22:10, 25 января 2023Экономика

Аналитики предрекли России возвращение лидерства по поставкам газа в Европу

Аналитики Kept: у России есть шансы вернуть место основного экспортера газа в Европу

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept считают, что у России есть перспективы по возвращению себе места основного экспортера газа на европейский рынок. Об этом говорится в докладе компании, данные которого приводит РИА Новости.

По мнению 40 процентов участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований, это произойдет, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры «Северных потоков». Аналитики отметили, что аналогичное мнение высказал в январе министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

Восстановлению объемов экспорта российского газа в страны ЕС поспособствует создание газового хаба в Турции, а также расширение энергетического сотрудничества со странами СНГ. Также в докладе говорится, что риск полного отказа европейских государств от российского газа в краткосрочной перспективе оценивается как умеренный.

Ранее сообщалось, что жители Венгрии после повышения цен на бензин начали покупать топливо в соседних Словакии и Румынии, где оно заметно дешевле. Руководство Венгрии не раз заявляло, что страна критически зависит от российских нефти и газа, на их замену требуется много времени и денег. В связи с этим Будапешт выступает против усиления давления на Москву.

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Екатерина Подвигина
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