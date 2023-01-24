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15:11, 24 января 2023Экономика

Жители зависящей от российской нефти страны стали покупать бензин у соседей

Жители Венгрии после повышения цен на бензин начали покупать топливо в соседних странах

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Резкий рост стоимости бензина в Венгрии привел к тому, что ее жители начали покупать топливо в соседних Словакии и Румынии, где оно заметно дешевле. Об этом со ссылкой на сообщения венгров, пересекающих границу чтобы заправиться, пишет Reuters.

В частности, в венгерском Эстергоме дизельное топливо стоит 690 форинтов (1,74 евро), а в словацком Стурово, который находится по другую сторону Дуная, — 1,619 евро. Разница в ценах на бензин немного ниже. Агентство не приводит масштабы трансграничных закупок бензина, а правительство Венгрии на запрос не ответило.

Руководство Венгрии не раз заявляло, что страна критически зависит от российских нефти и газа, на их замену требуется много времени и денег. В связи с этим Будапешт выступает против усиления давления на Москву, а на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вовсе попросил исключить страну из участников антироссийских санкций.

Венгерские власти смогли добиться исключения из эмбарго для поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также продолжают закупать в России 85 процентов газа. При этом в республике ищут способы избавиться от зависимости с помощью альтернативных поставок.

Региональный нефтяной аналитик Erste Investment Тамаш Плетцер предположил, что высокие цены на топливо в Венгрии связаны с повышением акцизного налога на топливо и дополнительных налогов на прибыль нефтегазовой компании MOL. К этому методу власти прибегли из-за проблем в экономике.

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Платон Щукин
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