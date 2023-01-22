В Венгрии усомнились в возможности обойтись без российских энергоресурсов

Глава МИД Венгрии усомнился в возможности страны обойтись без российских энергоресурсов

Обеспечение Венгрии энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России. С таким предположением министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто выступил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он усомнился в возможности Венгрии обойтись без российских энергоресурсов, подчеркнув, что «в политике важны география и реальность».

«Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете газ и нефть из России, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения в ЕС», — заявил глава МИД.

Ранее Сийярто попросил у Евросоюза помощи в строительстве новых газопроводов для поставок газа в Центральную Европу. При этом он указал на то, что это поспособствует увеличению поставок газа из Азербайджана, который позволит частично заменить российское топливо.