Европейская страна попросила исключить ее из антироссийских санкций
Венгрия попросила исключить ее из антироссийских санкций, поскольку без других источников страна не может получить необходимые энергоресурсы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что Венгрия до сих пор покупает нефть и газ у России. «Почему? Потому что наша инфраструктура не дает нам возможности снабжать страну из других источников. Для строительства инфраструктуры нужно время», — прокомментировал он. Также Сийярто добавил, что благодаря сохранению поставок ущерб критически важным интересам Будапешта нанесен не был.
Ранее стало известно, что Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу. В декабре 2022 года поставки российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) морем из портов Приморска были на уровне 12 процентов, Новороссийска — 48 процентов, Усть-Луги — 14 процентов. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны ЕС. Москва перенаправила экспорт нефти на Восток. Так, существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию.
При этом за три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов.