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13:53, 18 января 2023Экономика

Европейская страна попросила исключить ее из антироссийских санкций

Венгерский министр Сийярто заявил, что Будапешт до сих пор покупает нефть и газ у России

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия попросила исключить ее из антироссийских санкций, поскольку без других источников страна не может получить необходимые энергоресурсы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что Венгрия до сих пор покупает нефть и газ у России. «Почему? Потому что наша инфраструктура не дает нам возможности снабжать страну из других источников. Для строительства инфраструктуры нужно время», — прокомментировал он. Также Сийярто добавил, что благодаря сохранению поставок ущерб критически важным интересам Будапешта нанесен не был.

Ранее стало известно, что Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу. В декабре 2022 года поставки российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) морем из портов Приморска были на уровне 12 процентов, Новороссийска — 48 процентов, Усть-Луги — 14 процентов. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны ЕС. Москва перенаправила экспорт нефти на Восток. Так, существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию.

При этом за три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов.

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Платон Щукин
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