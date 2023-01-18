Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:21, 18 января 2023Экономика

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу

«Известия»: Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу

Фото: Mehmet Caliskan / Reuters

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора».

Отмечается, что в декабре 2022 года поставки российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) морем из портов Приморска были на уровне 12 процентов, Новороссийска — 48 процентов, Усть-Луги — 14 процентов. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны ЕС.

По данным издания, Россия перенаправила экспорт нефти на Восток. Так, существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию.

Аналитики подчеркнули, что в настоящее время идет глобальная перестройка цепочек поставки нефти из России. Эксперты отметили, что страна выходит на новые рынки сбыта. Они считают, эта тенденция будет продолжаться и в текущем году.

Ранее Bloomberg писал, что после вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, что случится 5 февраля, поставки дизельного топлива в Европу увеличит Индия, активно закупающая российскую нефть. По данным Vortexa, в декабре, когда вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти, Индия нарастила покупки в России на 24 процента, в основном ее приобретали частные нефтеперерабатывающие заводы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет отношения США и НАТО
Володин ответил на слова главы СНБО Украины о подготовке к войне до СВО
Mars захотела продать завод в Подмосковье
Премьер Нидерландов призвал Зеленского к переговорам с Россией
Стал известно об ускоренной подготовке Турции к созданию «газового хаба»
Женщина узнала один ингредиент блюд свекрови и выгнала ее из дома
В российском городе новорожденный умер после еды
Канадский хоккеист рассказал о сложностях жизни в России
Швейцария запретила реэкспорт своего оружия на Украину
Жительница Москвы назвала заставившую ее уехать из провинции причину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.