В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»

Посол по особым поручениям МИД РФ Озеров заявил о возрождении нацистского «гомункулуса»

Голосование 50 странами против выдвинутой Россией резолюции ООН с осуждением нацизма указывает на возрождение на Западе нацистского «гомункулуса». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России и руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Озеров отметил, что большинство стран, проголосовавших против российского документа, принадлежали к одному блоку.

По его словам, Россия и африканские государства разделяют схожую позицию относительно недопустимости героизации нацизма. «Невозможно себе представить, чтобы африканская делегация на Генеральной Ассамблее ООН проголосовала против резолюции о героизации нацизма. Потому что это противоречит всему их опыту и всей той исторической борьбе, которую они вели в своей стране», — отметил Озеров на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

15 декабря в Генассамблее ООН прошло голосование по внесенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Против документа проголосовали 50 стран, включая бывшие страны оси — Германию и Японию. Против документа также выступили США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия и другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал подобный исход голосования исторической и политической амнезией, а также попыткой держать фронт давления на Россию.