Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу

Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинская группа»

Мосгорсуд ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинская группа» (МХГ). Об этом в среду, 25 января, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа"», — сказал судья. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация организации является ударом по мировому правозащитному движению, который уничтожает уникальное общественное явление.

Московская Хельсинкская группа была основана 12 мая 1976 года. Ее правозащитники видели своей целью выполнение СССР Хельсинкских соглашений. С самого начала деятельности создатели МХГ подвергались преследованиям со стороны КГБ.

В первый состав правозащитной группы вошли такие писатели, публицисты и ученые, как Андрей Сахаров, Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Анатолий Щаранский, Виталий Рубин, Анатолий Марченко, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Михаил Бернштам, Мальва Ланда и Петр Григоренко.

С 1976 по 1982 год были арестованы и приговорены к разным срокам заключения или к ссылке восемь членов МХГ, еще шестерых, в том числе Алексееву, вынудили эмигрировать из Советского Союза и лишили гражданства.

Ранее Верховный суд России по иску министерства юстиции ликвидировал политическую партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».