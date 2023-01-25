Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:48, 25 января 2023Культура

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе в «Барвиха Luxury Village» отменили

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в «Барвиха Luxury Village», отменили. Об этом сообщает «КП».

Концерт переносился с 8 марта 2022 года, а продажи билетов начались еще в 2021 году. Однако с того времени было продано лишь 80 процентов билетов. Издание указывает, что Меладзе никогда не мог собрать стадионные туры. При этом мероприятие неоднократно переносили, однако не отменяли.

Теперь вместо выступления Меладзе будет концерт Владимира Преснякова, места и цены останутся такими же. Также зрители смогут сдать билеты и вернуть деньги.

Сейчас в продаже осталось несколько билетов – по 50 тысяч, по 25 и по 18 тысяч рублей на концерт Владимира Преснякова 8 марта 2023 года.

Ранее в Иркутске отменили концерт Меладзе. Выступление артиста было запланировано на 4 мая в городском Дворце спорта «Труд» в рамках концертного тура Меладзе по Сибири. Певец собирался выйти на сцены Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации
Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине
Decathlon продаст свой бизнес в России
54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в купальнике на пляже
США в шесть раз увеличат производство артиллерийских снарядов для помощи Украине
В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Стало известно о проработке поставки Киеву истребителей F-16
Раскрыты подробности о поставке танков Abrams на Украину
К вопросу возвращения России в футбольные турниры подключат МОК и ФИФА
Додон заявил о будущем Молдавии вне ЕС и призвал сотрудничать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.