В Москве отменили концерт Валерия Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе в «Барвиха Luxury Village» отменили

Концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в «Барвиха Luxury Village», отменили. Об этом сообщает «КП».

Концерт переносился с 8 марта 2022 года, а продажи билетов начались еще в 2021 году. Однако с того времени было продано лишь 80 процентов билетов. Издание указывает, что Меладзе никогда не мог собрать стадионные туры. При этом мероприятие неоднократно переносили, однако не отменяли.

Теперь вместо выступления Меладзе будет концерт Владимира Преснякова, места и цены останутся такими же. Также зрители смогут сдать билеты и вернуть деньги.

Сейчас в продаже осталось несколько билетов – по 50 тысяч, по 25 и по 18 тысяч рублей на концерт Владимира Преснякова 8 марта 2023 года.

Ранее в Иркутске отменили концерт Меладзе. Выступление артиста было запланировано на 4 мая в городском Дворце спорта «Труд» в рамках концертного тура Меладзе по Сибири. Певец собирался выйти на сцены Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой.