Пентагон раскрыл стоимость нового пакета помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, общий объем которого составит 400 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в рамках пакета Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams с боеприпасами, восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, а также транспортные средства поддержки и снаряжения. Помимо этого, выделенные средства будут направлены на обучение украинских солдат и техобслуживание военной техники.

Ранее стало известно о согласии Германии отправить на Украину танки Leopard 2. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.