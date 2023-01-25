Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 25 января 2023Мир

Пентагон раскрыл стоимость нового пакета помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, общий объем которого составит 400 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в рамках пакета Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams с боеприпасами, восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, а также транспортные средства поддержки и снаряжения. Помимо этого, выделенные средства будут направлены на обучение украинских солдат и техобслуживание военной техники.

Ранее стало известно о согласии Германии отправить на Украину танки Leopard 2. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался считать переданные Украине танки угрозой для России
В Британии указали на свидетельство участия Запада в войне с Россией
Пентагон раскрыл стоимость нового пакета помощи Украине
В США рассказали об отчаянии Байдена из-за Путина
Медведев назвал бывшего президента Польши подстрекателем
РФС отреагировал на лишение России права проведения матча за Суперкубок УЕФА
Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29
Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams
Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье
Учительницу труда арестовали за совращение школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.