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15:16, 25 января 2023Бывший СССР

В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС

Азербайджанский омбудсмен Алиева призвала прекратить работу Мецаморской АЭС в Армении
Армянская АЭС. Архивное фото

Армянская АЭС. Архивное фото. Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям, призвав их прекратить деятельность Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В своем обращении Алиева призвала приостановить деятельность Мецаморской АЭС «во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме». При этом радиоактивные отходы оттуда омбудсмен посчитала нужным «взять под строгий международный контроль».

Азербайджан призывал остановить деятельность армянской АЭС в Мецаморе и ранее. Так, в 2012 году постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев обратился с соответствующей просьбой к Совбезу организации, указав на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность угрожает безопасности всего региона.

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Алевтина Запольская
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