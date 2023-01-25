В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС

Азербайджанский омбудсмен Алиева призвала прекратить работу Мецаморской АЭС в Армении

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева обратилась к международным правозащитным организациям, призвав их прекратить деятельность Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В своем обращении Алиева призвала приостановить деятельность Мецаморской АЭС «во избежание очередной катастрофы, подобной в Чернобыле и Фукусиме». При этом радиоактивные отходы оттуда омбудсмен посчитала нужным «взять под строгий международный контроль».

Азербайджан призывал остановить деятельность армянской АЭС в Мецаморе и ранее. Так, в 2012 году постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев обратился с соответствующей просьбой к Совбезу организации, указав на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность угрожает безопасности всего региона.