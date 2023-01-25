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21:27, 25 января 2023Мир

В США рассказали об отчаянии Байдена из-за Путина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин привел Вашингтон в отчаяние

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

США впали в отчаянии после решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в своем YouTube-канале.

«Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться», — отметил Макгрегор. По его мнению, когда власти РФ увидели перед собой украинскую армию, готовящуюся к нападению, они сказали: «С нас хватит, мы положим этому конец».

Полковник убежден, что Западу не удалось экономически изолировать Россию и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение благодаря своевременным и грамотным действиям Владимира Путина.

Ранее на Украине заявили, что предупреждение президента Путина относительно последствий поставок оружия ВСУ напугали его американского коллегу Джо Байдена и вынудили его сменить курс по Киеву. Ранее Пентагон сообщил о следующем пакете помощи Украине.

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Екатерина Подвигина
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