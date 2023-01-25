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19:37, 25 января 2023Спорт

УЕФА лишил Россию права проведения матча за Суперкубок

УЕФА перенес матч за Суперкубок в 2023 году из Казани в Афины

Фото: Shutterstock

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение лишить Россию права проведения матча за Суперкубок в 2023 году. Об этом сообщается в Twitter организации.

УЕФА перенес встречу в Афины. Игра пройдет 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.

Изначально игра должна была состояться на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Место проведения было выбрано исполкомом УЕФА в 2020 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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