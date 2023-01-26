Германия назвала сроки начала обучения солдат ВСУ обращению с БМП Marder

Глава Минобороны ФРГ: солдат ВСУ начнут обучать обращению с БМП Marder в ближайшие дни

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал примерные сроки начала подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в рамках которой их в том числе обучат обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. Об этом пишет Reuters.

Писториус также планирует поговорить с представителями оборонной промышленности, чтобы убедить их сократить время закупок. «Моя основная задача сейчас — начать переговоры с оборонной промышленностью с целью значительного сокращения сроков закупок. Если вы посмотрите на боеприпасы, возникает еще и вопрос их количества. Это еще одна тема, которую я подниму в переговорах», — добавил министр.

Он отметил, что постарается провести встречу на следующей неделе.

Как стало известно изданию Focus Online, Писториус также пообещал, что танки Leopard 2 будут доставлены на Украину уже к марту.

12 января бывший министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что Германия поставит Киеву 40 БМП Marder в первом квартале 2023 года и организует обучение экипажей.