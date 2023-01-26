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13:18, 26 января 2023Россия

В России захотели запретить женщинам делать аборты без согласия мужа

Иерей Лукьянов предложил запретить россиянкам делать аборты без согласия мужа

Фото: Shutterstock

В российском законодательстве захотели прописать норму, согласно которой для аборта, планируемого без наличия медицинских показаний, замужним женщинам потребуется согласие супруга. С таким заявлением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов, его слова 26 января приводит ТАСС.

«Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа», — заявил Лукьянов на круглом столе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений.

По убеждению священника, к медицинским показаниям для искусственного прерывания беременности относится угроза здоровью матери, а не ребенка, поскольку пренатальный скрининг не всегда показывает верный результат. Он добавил, что перед абортом должны проводиться УЗИ, демонстрация сердцебиения плода и обязательное доабортное психологическое консультирование. Все эти аспекты, по мнению иерея, необходимо закрепить в законе.

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Лукьянов призвал государство продекларировать, что оно рассматривает аборты как негативное, асоциальное и антигуманное явление, а также предложил предусмотреть уголовную и административную ответственность за рекламу абортов и их незаконное проведение.

Ранее многие российские политики и религиозные деятели неоднократно выступали против абортов и предлагали вывести эту процедуру из программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, вице-премьер Татьяна Голикова предложила запретить проведение абортов подросткам с 15 до 18 лет без согласия их родителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что наличие процедуры абортов в системе ОМС незаконно, так как страхование предполагает возможность лечиться, а беременность не является болезнью.

Из-за подобной риторики многие женщины сталкиваются с трудностями при проведении аборта — в государственных учреждениях им затягивают сроки, назначая дополнительные анализы и вынуждая проходить беседы с психологами и священниками. В результате россиянки теряют возможность сделать процедуру легально и безопасно — по закону они могут прервать беременность, только если ее срок не превышает 12 недель.

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Варвара Родикова
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