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12:29, 26 января 2023Россия

В Госдуме оценили необходимость изменения возраста призыва в армию весной

Депутат Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников весной

Фото: Макс Ветров / Reuters

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву. Его оценку приводит «Интерфакс».

Он также разъяснил, что соответствующая инициатива Минобороны России пока не формализована. Депутат подчеркнул, что в законодательстве «нет никаких новых правил» о возрасте призывников.

«У нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», —отметил Картаполов.

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Сейчас в России на срочную военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.

Позже член СПЧ Кирилл Кабанов счел неправильным повышение до 30 лет предельного возраста призыва.

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Анна Щербакова
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