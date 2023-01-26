В Госдуме оценили необходимость изменения возраста призыва в армию весной

Депутат Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников весной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву. Его оценку приводит «Интерфакс».

Он также разъяснил, что соответствующая инициатива Минобороны России пока не формализована. Депутат подчеркнул, что в законодательстве «нет никаких новых правил» о возрасте призывников.

«У нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», —отметил Картаполов.

Сейчас в России на срочную военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.

Позже член СПЧ Кирилл Кабанов счел неправильным повышение до 30 лет предельного возраста призыва.