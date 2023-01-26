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16:03, 26 января 2023Силовые структуры

Узаконено изъятие 300 объектов недвижимости у осужденного экс-мэра Махачкалы

Суд признал законным изъятие 300 объектов недвижимости у экс-мэра Махачкалы Амирова

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Саратовский областной суд признал законным решение о конфискации более 300 объектов недвижимости у бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного на пожизненный срок за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия по гражданским делам изучила доводы сторон и оставила решение суда первой инстанции без изменения, отклонив жалобу адвоката Амирова.

Кировский районный суд Саратова в сентябре 2022 года по иску Генпрокуратуры постановил изъять у экс-главы Махачкалы в доход государства 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка, стоимостью свыше пяти миллиардов рублей.

В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Амирова виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова.

Занимавший пост мэра Махачкалы с 1998 года Амиров был арестован в рамках спецоперации в 2013 году. Для его задержания несколько улиц Махачкалы были перекрыты бронетранспортерами и силами спецназа. Бывшего мэра вывезли из города на вертолете.

Лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, Амиров отбывает срок в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

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Любовь Ширижик
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