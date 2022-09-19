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У пожизненно заключенного экс-мэра Махачкалы изъяли 356 объектов недвижимости

«Ъ»: у пожизненно заключенного экс-мэра Махачкалы Амирова изъяли 356 объектов недвижимости

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Кировский районный суд Саратова рассмотрел дело о незаконной передаче городского имущества Махачкалы в собственность родственников экс-мэра Саида Амирова и подконтрольных ему людей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Было принято решение о возвращении государству имущественного комплекса стоимостью свыше пяти миллиардов рублей. Уточняется, что в собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

В списке ответчиков — 25 физических лиц и девять компаний, ключевыми из которых являются Саид Амиров и Али Абдулбеков. Следствие сумело доказать, что действия этих чиновников «привели к потере городом коммунальных сетей и сопутствующей инфраструктуры».

В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Амирова виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова.

Занимавший пост мэра Махачкалы с 1998 года Амиров был арестован в рамках спецоперации в 2013 году. Для его задержания несколько улиц Махачкалы были перекрыты бронетранспортерами и силами спецназа. Бывшего мэра вывезли из города на вертолете.

Лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, Амиров отбывает срок в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

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Марина Совина
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