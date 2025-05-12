Осужденный бывший российский мэр подал десятки исков из-за условий содержания в колонии

Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров просит улучшить условия в ИК-6

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за подготовку теракта, подал десятки исков из-за условий содержания в исправительной колонии № 6 «Черный Дельфин» (ИК-6). Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

В исках экс-мэр просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания в исправительном учреждении Соль-Илецка. В частности, он оспаривал изъятие некоторых продуктов питания, просил исключить его из списка склонных к побегу, а также выдать спортивный инвентарь.

По данным агентства, иски Амиров, лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, начал подавать в 2017 году. Впоследствии от части из них он отказывался сам.

В 2015 году бывшего мэра Махачкалы признали виновным в подготовке теракта и приговорили к пожизненному лишению свободы. По версии обвинения, он планировал с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» сбить пассажирский самолет, на котором должен был лететь его политический конкурент — депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев.

