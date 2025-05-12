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08:09, 12 мая 2025Силовые структуры

Осужденный бывший российский мэр подал десятки исков из-за условий содержания в колонии

Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров просит улучшить условия в ИК-6
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание за подготовку теракта, подал десятки исков из-за условий содержания в исправительной колонии № 6 «Черный Дельфин» (ИК-6). Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

В исках экс-мэр просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания в исправительном учреждении Соль-Илецка. В частности, он оспаривал изъятие некоторых продуктов питания, просил исключить его из списка склонных к побегу, а также выдать спортивный инвентарь.

По данным агентства, иски Амиров, лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, начал подавать в 2017 году. Впоследствии от части из них он отказывался сам.

В 2015 году бывшего мэра Махачкалы признали виновным в подготовке теракта и приговорили к пожизненному лишению свободы. По версии обвинения, он планировал с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» сбить пассажирский самолет, на котором должен был лететь его политический конкурент — депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев.

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